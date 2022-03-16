Дніпропетровщина: окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою
Російські військові накрили вогнем ще один район
Російські війська обстріляли територію Дніпропетровщини між Нікополем та Олексіївкою. Про це повідомив у Facebook міський голова Нікополя Олександр Саюк.
«Щойно відбувся ворожий обстріл між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там працюють пожежники. По Нікополю обстріли не виконувались», – сказав Саюк.
Також очільник міста попросив нікопольців зберігати спокій, але якщо спрацює сирена – негайно переходити в укриття.
Нагадаємо, ЗСУ контролюють усі напрямки на Дніпропетровщині – обласна військова адміністрація.