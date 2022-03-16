Дніпропетровщина: окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою

По місту поки ударів не завдавали, повідомив Олександр Саюк

Російські військові накрили вогнем ще один район

Російські війська обстріляли територію Дніпропетровщини між Нікополем та Олексіївкою. Про це повідомив у Facebook міський голова Нікополя Олександр Саюк.

«Щойно відбувся ворожий обстріл між Нікополем та Олексіївкою. Зараз там працюють пожежники. По Нікополю обстріли не виконувались», – сказав Саюк.

Також очільник міста попросив нікопольців зберігати спокій, але якщо спрацює сирена – негайно переходити в укриття.

Нагадаємо, ЗСУ контролюють усі напрямки на Дніпропетровщині – обласна військова адміністрація.

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