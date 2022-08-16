ЗСУ на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення ворога

ЗСУ завдали нищівних ударів по окупантах на півдні

У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів

Повітряні сили України на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення техніки і окупантів. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Авіацією ЗСУ уражено два опорні пункти та два райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 загарбників, 152 мм гармату-гаубицю, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки. У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

«У Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку новоросійська. На бойовому чергуванні залишено два ракетні носії з 16 «Калібрами» напоготові», - додали в ОК «Південь».

Зазначається, що протягом дня за підтримки артилерії та авіації ворог намагався провести штурмові дії щодо поліпшення свого тактичного становища в напрямку Новогригорівки та Білогірки. Не маючи успіху на суші, по позиціях ЗСУ окупант продовжував застосовувати авіацію. Однак 14 атак виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України зірвали ворожу спробу прориву в одному з районів виконання завдань.

Також на Запорізькому напрямку українські бійці сьогодні «приземлили» два безпілотники типу «Орлан-10» та збили крилату ракету.