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Військові знищили два склади окупантів на Херсонщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові знищили два склади окупантів на Херсонщині
ЗСУ знищили два склади окупантів на Херсонщині
фото з відкритих джерел

Обстановка в операційній зоні Південнобузького напряму залишається складною, але контрольованою

За минулу добу на півдні українські захисники ліквідували 15 загарбників, знищили п'ять одиниць техніки, а також два склади боєприпасів.
Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування «Південь».

«Обстановка в операційній зоні Південнобузького напряму залишається складною, але контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу, надаючи перевагу дистанційним формам протидії – ракетно–артилерійським обстрілам і авіаційним ударам. Відчайдушна спроба силами двох десантно–штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху на мала», – йдеться у повідомленні.

Ворог завдав п’ятьох авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. В українських захисників – без втрат.

Зі ствольної артилерії 152–го калібру росіяни обстріляли Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарських угіддях. Втрат і руйнувань не зафіксовано.

Армійська авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно–артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань знищено 15 загарбників, танк Т–72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади боєприпасів.

«У Чорному морі склад та положення ворожого корабельного угруповання не змінились. Два надводні носії продовжують загрожувати всієї території України 16 високоточними ракетами типу «Калібр». Також на бойовому чергуванні один ВДК», – додали в ОК «Південь».

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