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ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами

Надія Клочко
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили два ворожі склади з боєприпасами
ЗСУ продовжують завдавати втрат ворогу на півдні
фото: ОК «Південь»

Українські військові поінформували про чергові успіхи на півдні

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали за ніч 133 вогневі завдання – знищено склад боєприпасів у Херсонському районі та склад і пункт управління в Бериславському районі Херсонської області. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Зокрема, вогневі ураження були здійснені по переправах у районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу й техніки та по засобах протиповітряної оборони противника.

Під ранок українськими захисниками була виявлена диверсійна група росіян, попереджений її прохід у тил підрозділів Сил оборони в Нововоронцовській громаді.

Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч, за даними оперативного командування «Південь», становлять вісім представників особового складу, чотири одиниці автомобільної техніки та безпілотник. Решта втрат наразі розвідується.

Станом на сьогодні обстановка в південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.

Сили оборони України продовжують здійснювати вогневе ураження резервів противника, вживати заходів для порушення його системи управління й логістичного забезпечення. Зокрема, за даними ОК «Південь», захисники України здійснюють «влучний й ефективний» вогневий контроль мостів і переправ через річку Дніпро.

Підрозділи загарбницьких військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій і стриманні наступальних дій Сил оборони України. Ворог продовжує здійснення повітряної розвідки, обстріли українських позицій і тилових територій.

Протягом ночі російські війська завдавали ударів із застосуванням ствольної й реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України й об’єктах цивільної інфраструктури.

Зокрема, загарбники атакували ракетами Миколаївський район Миколаївської області, застосувавши зенітно-ракетну систему С-300. Чотирма керованими ракетами С-300 росіяни вдарили по Миколаєву – пошкоджені житлові будинки й адміністративні будівлі.

По місту Очаків ворог завдав удару п'ятьма ракетами С-300. Влучання відбулося по портовій інфраструктурі й акваторії. Втрат серед населення немає.

За інформацією ОК «Південь», корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі в складі 15 одиниць маневрує в ракетобезпечному районі вздовж кримського узбережжя.

«Але навіть звідти лишається ризик пуску ракет типу «Калібр» з трьох надводних й одного підводного носіїв. Загальний їх запас складає 28 ракет», – застерігають у командуванні.

Наголошується, що, враховуючи розвиток обстановки й прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються «максимально ймовірними», як із застосуванням авіації, так і з безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що протиповітряна оборона України 25 вересня збила ворожий дрон-камікадзе Shahed 136. Цей БПЛА іранського виробництва намагався атакувати Миколаїв. 

Зазначимо, що триває 214 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 вересня
Теги: окупанти ЗСУ війна Херсонщина

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