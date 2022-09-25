ЗСУ показали, який вигляд має Ізюм після російської навали (відео)

Десантники зазначили, що одними з перших зайшли у місто під час контрнаступу ЗСУ

Українські захисники показали, який вигляд має Ізюм та навколишні села Харківщини після деокупації. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Десантники показали кадри, зняті з дронів. На відео зафіксовані наслідки російської окупації Ізюма та найближчих до нього населених пунктів.

«Російські окупанти вбивали та катували українців, знищили їх оселі. В одному з будинків російська авіабомба вбила п’ять десятків людей. І це, на жаль, лише маленька частина жертв серед цивільних в Ізюмі та навколишніх селах», – йдеться у повідомленні.

Десантники зазначили, що одними з перших зайшли у місто під час контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, правоохоронці назвали кількість тіл, які ексгумували в Ізюмі. Серед загиблих – діти. Як повідомлялося, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.