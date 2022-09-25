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ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе, яким окупанти атакували Миколаїв

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ збили іранський дрон-камікадзе, яким окупанти атакували Миколаїв
Уламки знищеного дрона
фото з відкритих джерел

Вдалий постріл здійснили сили протиповітряної оборони

Протиповітряна оборона України 25 вересня збила ворожий дрон-камікадзе Shahed 136. Цей БПЛА іранського виробництва намагався атакувати Миколаїв. Про це повідомила служба зі зв'язків із громадськістю повітряного командування «Південь» у Facebook.

Інцидент стався близько 15:00. Вдалий постріл здійснили сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю.

Попередню атаку іранськими безпілотниками по Одесі Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря.

Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області.

Читайте також: Безпілотники з Ірану: якою зброєю РФ збирається атакувати ЗСУ
Теги: Миколаїв окупанти безпілотник Іран росія

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