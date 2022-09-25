Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 25 вересня

Сьогодні зранку Одесу було атаковано ворожими дронами-камікадзе

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Одещина

Сьогодні зранку Одесу було атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема. Інші деталі та наслідки уточнюються.

Запоріжжя

Опівночі удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. За попередньою інформацією, було 10 прильотів, частину ракет збила ПВО. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі відомо щодо трьох поранених. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Дніпропетровщина

П'ять обстрілів Нікопольського району за ніч. Ворог ударив з важкої артилерії та «Градів» по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, понад 170 російських снарядів. Попередньо, – люди не постраждали. У трьох громадах понад шість 500 абонентів лишилися без світла. Аварійні бригади уже працюють над відновленням.

У Нікополі пошкоджені кілька будинків та господарських споруд. У Марганці – газогін та електромережі. У Червоногригорівській громаді постраждали понад 10 приватних будинків та кілька соціальних об’єктів.

Харківщина

За минулу добу ворог обстрілював Куп‘янський район, Чугуївський район, Красноградський район. За інформацію Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 2 людей.

Луганщина

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них «Ураган», та 2 склади з боєприпасами. Відбиті ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське. Уночі по позиціях захисників Луганщини ворог завдав 4 мінометних та артилерійських обстріли, 2 авіаудари.

Окупаційні ЗМІ повідомляють про «явку на референдум» 45% виборців.

Донеччина

Вночі – обстріли с.Диліївка Костянтинівської ВА. Зранку – два масованих обстріли Авдіївки. Пізно ввечері обстріл Красногорівки (зруйнована опорна школа). Область залишається без газу і частково без води й електрики. За добу на Донеччині двоє загиблих, вісім поранених цивільних. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки. Також є влучання у мережі водопроводу. Попередньо, — без постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Також вночі ворог завдавав ракетних ударів по береговій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. За інформацією ОК «Південь», 24 вересня у Миколаївському районі збито дрон-камікадзе «Шахід-136». Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, за минулу добу було обстріляно станцію Березнегувате, с. Висунь та околиці с. Лепетиха. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вночі – обстріли поза межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ворог обстріляв Високопілля, Миролюбівку, Архангельське, Ольгине, Білоусове, Кар’єрне та Потьомкине. Є руйнування цивільної інфраструктури та поранені мирні жителі.

Окупанти продовжують проводити в області псевдореферендум. Через низьку явку працівники «виборчих комісій» разом із озброєними військовими збирають підписи місцевих у місцях їх проживання. Людей змушують голосувати і за себе, і за всіх членів сім’ї, яких немає вдома.

За інформацією ОК «Південь» уражено ворожу понтонну переправу в Новій Каховці, 2 скупчення озброєння та техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил та засобів в Каховському й Херсонському районах, станцію РЕБ в районі Крутого Яру, колону озброєння та техніки – у Каховці. Підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту. У Бериславському районі збито штурмовик Су-25.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.