ЗСУ показали, як «підсмажили» окупантів за допомогою УР-77 Метеорит (відео)

Установка розмінування спричинила потужний вибух у місці дислокації ворога

Українські військові показали, як відбувалася зачистка посадки від російських загарбників за допомогою установки розмінування УР-77 Метеорит. Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці в соцмережах народний депутат Юрій Мисягін.

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На записі видно, як УР-77 Метеорит спричиняє потужний вибух у місці дислокації ворога. Судячи з емоційної реакції українських захисників, установка успішно влучила в ціль.

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Нагадаємо, завершилася 409-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив понад 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

До слова, прикордонники показали, як виривалися з оточення в Бахмуті.