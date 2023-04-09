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ЗСУ показали, як «підсмажили» окупантів за допомогою УР-77 Метеорит (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ показали, як «підсмажили» окупантів за допомогою УР-77 Метеорит (відео)
ЗСУ успішно успішно ліквідують окупантів
фото: скріншот відео

Установка розмінування спричинила потужний вибух у місці дислокації ворога

Українські військові показали, як відбувалася зачистка посадки від російських загарбників за допомогою установки розмінування УР-77 Метеорит. Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці в соцмережах народний депутат Юрій Мисягін.

На записі видно, як УР-77 Метеорит спричиняє потужний вибух у місці дислокації ворога. Судячи з емоційної реакції українських захисників, установка успішно влучила в ціль.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Нагадаємо, завершилася 409-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив понад 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

До слова, прикордонники показали, як виривалися з оточення в Бахмуті.

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Теги: вибух військові відео окупанти ЗСУ

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