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Прикордонники показали, як виривалися з оточення у Бахмуті (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники показали, як виривалися з оточення у Бахмуті (відео)
Будинок спалахнув, тому українським захисникам довелося спускатися через дах
фото: скрін із відео

Бійцям вдалося не лише вирватися з оточення, а й знищити кількох окупантів

Українські прикордонники у Бахмуті потрапили в оточення у приватному секторі. Їм довелося успішно провести ближній бій, щоби вийти з нього. Відео бою опубліковано у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На відео воїни розповідають, що їх було четверо, і вони зайняли один із будинків у приватному секторі Бахмута. Вночі кілька груп окупантів зайняли сусідні будинки, через що прикордонники опинилися в оточенні.

«Вранці почався тяжкий бій. Я прийняв імпульсивне рішення вилізти на дах і закидати звідти ворога гранатами», – розповідає боєць із позивним Архітектор.

Один із окупантів заліз у будинок знизу, після чого українські захисники його ліквідували.

«Але він встиг кинути кілька гранат, від яких цей будинок спалахнув. Нам довелося спускатися через дах», – додав Архітектор.

Бійцям вдалося не лише вирватися з оточення, а й знищити кількох окупантів.

Нагадаємо, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Теги: Бахмут війна росія окупанти

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