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Контрнаступ ЗСУ: Блінкен назвав терміни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Блінкен назвав терміни
ЗСУ масовано нищитимуть окупантів вже за кілька тижнів
фото ілюстративне

США вважають, що рішення про повернення Криму має ухвалювати Зеленський

Український контрнаступ почнеться в найближчі тижні. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає  Tagesschau.

Дипломат зазначив, що США разом з іншими союзниками зобов'язалися підтримувати Україну у захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету.

«Це включає контрнаступ, який, ймовірно, почнеться в найближчі тижні», – сказав він.

Крім того, Блінкен вважає, що рішення про повернення Криму має ухвалювати президент Володимир Зеленський.

«Україна – демократія. Президент Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також має бути відкритим для волі українців», – додав держсекретар.

Раніше повідомлялося, що в мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ закрита для широкого загалу, нею на планеті володіють не більше 3-5 людей.

До слова, за повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.

Також міністр Резніков пояснив, чи буде достатньо для контрнаступу зброї, яку передають Україні партнери.

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Теги: контрнаступ ЗСУ війна США окупанти

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