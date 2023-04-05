Керівництво Росії роздає окупантам землі в Криму: чому це добрий знак для України

Російським військовим уже цього тижня готуються роздати перші 700 ділянок землі

З початку квітня у Криму почали оформлювати права власності на земельні ділянки для російських військових, які беруть участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Таку винагороду за участь у знищенні мирних міст та масових вбивствах українців пропонує влада країни-агресорки. Уже на старті цей процес супроводжується проблемами, з'ясували Крим.Реалії.

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Окупаційна влада втікає з півострова

Зауважимо, напередодні українська розвідка повідомила, що окупаційна влада РФ почала евакуацію з Криму.

«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму», – заявив представник ГУР Андрій Юсов.

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Він також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

«Іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що «спецоперація» йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є», – порадив Андрій Юсов.

Земельна ділянка як останній подарунок окупантам

Ініціативи про заохочення російських військових, що воюють проти України, землею в Криму почали звучати після того, як армія Росії зазнала великих втрат на фронті та влада РФ оголосила часткову мобілізацію у своїй країні.

Видачу документів російським військовим для отримання землі у Криму планують розпочати вже з 7 квітня, повідомляв так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

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«Земельні ділянки будуть рівними за вартістю та забезпечені необхідною інфраструктурою. Комунікації та інженерні мережі підведуть планомірно, робота у цьому напрямі вже ведеться. Нагадаю, що наділи будуть розташовані поблизу моря на західному березі Криму», – заявив він.

Хто претендує на землю?

З ініціативою про заохочення російських військових, які мають нагороди за участь у повномасштабному вторгненні в Україну, у вересні 2022 року виступило міноборони Росії. Незабаром цю ідею підтримала окупаційна влада Криму. Підконтрольний Москві кримський парламент затвердив відповідні зміни до законодавства.

За словами спікера кримського парламенту Володимира Константинова, на кримську землю можуть претендувати учасники «спеціальної військової спецоперації», які мали постійну реєстрацію на півострові станом на 24 лютого минулого року.

У грудні 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про додаткові заходи соцпідтримки російських військовослужбовців, у якому рекомендовано безкоштовно надавати земельні ділянки в Криму окупантам, нагородженим за виконання завдань під час воєнних дій в Україні.

На безкоштовну землю у Криму, Севастополі та Підмосков'ї, згідно з документом, можуть претендувати також члени сімей військовослужбовців, які загинули від поранень чи захворювань, отриманих під час війни проти України.

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Це ж розпорядження дає право безоплатного отримання кримської землі нарівні з російськими військовими та співробітниками Росгвардії, які брали участь у війні проти України.

Усе про ділянки для загарбників

Приблизно 700 земельних ділянок у Криму вже підготовлено до видачі окупантам, повідомила міністр майнових та земельних відносин російського уряду Криму Лариса Кулініч.

«У даний час до видачі готові 511 ділянок, розташованих у Лісновському сільському поселенні, та ще 165, розташованих у Молочненському (обидва регіони розташовані в Сакському районі – ред.). Уже цієї п'ятниці (7 квітня – ред.) перші земельні ділянки будуть надані учасникам СВО особисто головою республіки Сергієм Аксьоновим», – заявила вона.

Загалом запропоновані російським військовим земельні ділянки розташовані на західному узбережжі Криму – у Сакському та Чорноморському районах. Ще тисячу ділянок їм обіцяють надати у Севастополі.

Обман по-російськи: землю скоро заберуть

Важливим чинником є ​​юридичне оформлення таких «винагород». Усі угоди та документи про право власності на землю та нерухомість російська влада Криму видає в односторонньому порядку – за російським законодавством. Влада України не визнає таких документів, тому після деокупації півострова зберегти ці права окупантам не вдасться. Тож землею загарбники потішаться недовго.

Проблеми на старті

Згідно з роз'ясненням, оприлюдненим на офіційних ресурсах російської влади Криму, військовим РФ та членам їх сімей можуть відмовити у наданні земельної ділянки на півострові з кількох причин. Серед них – непідтвердження факту загибелі чи смерті загарбника.

Саме з такою проблемою і стикається багато росіян, чиї рідні тривалий час не виходять на зв'язок після відправки на війну з Україною. Наприклад, рідним російських військових, які загинули в результаті краху крейсера «Москва» після атаки ЗСУ біля берегів України, вдалося домогтися офіційного визнання їхньої загибелі лише через суд, через півроку після того, що сталося. До цього влада країни-агресорки відмовляла їм у наданні інформації про те, що сталося.

Не зможуть безкоштовно отримати кримську землю дружини російських військових, якщо вони після смерті чоловіка повторно одружаться на момент розгляду заяви, йдеться у роз'ясненні міністерства майнових та земельних відносин Криму.

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Процес роздачі кримської землі російським військовим вже на старті стає проблемним питанням. Дружини кримчан, мобілізованих до російської армії, пишуть, що зібрати документи для подання заяви на отримання землі неможливо, оскільки їхні чоловіки не можуть отримати у своїх командирів довідки, яких вимагають чиновники.

Водночас мешканці Росії публічно висловлюють невдоволення з приводу того, що земельні ділянки у Криму обіцяють лише жителям півострова, які воюють проти України у лавах російської армії.

Росіяни готуються до деокупації Криму

До слова, на тлі обіцянок України повернути усі свої території Росія почала готувати анексований Крим до українського контрнаступу. Лише за кілька тижнів окупанти побудували на півострові цілу мережу окопів і загороджень.

Уздовж узбережжя Чорного моря росіяни встановили протитанкові обрубки, рови та артилерійські установки. На знімку з боку озера Сиваш видно цілу мережу окопів, довжина яких у деяких випадках перевищує 900 м. До того ж там встановлені три ряди «зубів дракона» – бетонних протитанкових загороджень у формі пірамід. Росія також значно зміцнила позиції на межі Криму з материковою частиною України.

Раніше повідомлялося, що Данілов запропонував план деокупації Криму.