ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку

Військові зазначають, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара

У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках точаться важкі бої. Проте наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Зокрема, Бахмутський та Авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів», – зазначив Череватий.

Він підкреслив, що у цих надскладних умовах ЗСУ завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте захисники не дають противнику прорвати нашу оборону.

Крім того, Череватий підтвердив, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара.

«Декілька днів поспіль там йдуть бої районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така от війна «мобільна». Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна», – пояснив речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок.

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували близько 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів.