Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
ЗСУ розповіли про ситуація на Бахмутському напрямку
фото ілюстративне

Військові зазначають, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара

У Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках точаться важкі бої. Проте наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Східний фронт залишається головним епіцентром війни. Зокрема, Бахмутський та Авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів», – зазначив Череватий.

Він підкреслив, що у цих надскладних умовах ЗСУ завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Позиційні бої йдуть з певними зміщеннями підрозділів, проте захисники не дають противнику прорвати нашу оборону.

Крім того, Череватий підтвердив, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Вугледара.

«Декілька днів поспіль там йдуть бої районі населеного пункту Павлівка, складна ситуація, продовжуються позиційні бої, така от війна «мобільна». Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Але ось саме там наразі йде найбільш гаряча та інтенсивна війна», – пояснив речник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається захопити Бахмут та Соледар, аби досягти якихось успіхів на фронті після низки поразок. 

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували близько 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів.

Читайте також: Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
Теги: Бахмут росія війна фронт окупанти Донеччина ворог рашисти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилерія нищить позиції рашистів
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
«Відчувається, що до ворога прибуло поповнення» 
«Вороги воюють невміло, але постійно»: офіцер ЗСУ про ситуацію на Донецькому напрямку
Вчора, 19:05
ЗСУ знищують російських загарбниківв Україні
ЗСУ знищили кілька десятків ворогів та протиповітряну оборону рашистів – «Південь»
Сьогодні, 04:56

Події в Україні

ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
ЗСУ назвали найскладнішу ділянку фронту на Бахмутському напрямку
Чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар: роз'яснення ЗСУ
Чому Росія прагне захопити Бахмут та Соледар: роз'яснення ЗСУ
Голова Херсонської міськадміністрації про деокуповані території: ситуація жахлива
Голова Херсонської міськадміністрації про деокуповані території: ситуація жахлива
Рашисти обстріляли Запорізьку область. Пошкоджено газову трубу
Рашисти обстріляли Запорізьку область. Пошкоджено газову трубу
Атака на Миколаїв. Мер розповів про наслідки обстрілу
Атака на Миколаїв. Мер розповів про наслідки обстрілу
Обстріл Донеччини: окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено
Обстріл Донеччини: окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Росія визнала: війна на Чорному морі добігла кінця
159K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
128K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
48K
4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
38K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
29K
Хто переконав Путіна напасти на Україну: дослідження The Times 

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Сьогодні, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Сьогодні, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Вчора, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту