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  4. ЗСУ показали, як винищувачі МіГ-29 захищають небо над Україною (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ показали, як винищувачі МіГ-29 захищають небо над Україною (відео)

    ЗСУ показали, як винищувачі МіГ-29 захищають небо над Україною (відео)
    фото скірншот відео

    Літаки патрулюють на великій висоті

    Командування Повітряних сил показало у Telegram красиві кадри, на яких пара винищувачів МіГ-29, з повним ракетним озброєнням, патрулюють українське небо на великій висоті.

    «Мій спис, як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара» – йдеться у підписі до відео.

    Раніше командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна повітря окупація #stoprussia
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    ЗСУ показали, як винищувачі МіГ-29 захищають небо над Україною (відео)