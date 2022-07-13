ЗСУ показали, як винищувачі МіГ-29 захищають небо над Україною (відео)

Літаки патрулюють на великій висоті

Командування Повітряних сил показало у Telegram красиві кадри, на яких пара винищувачів МіГ-29, з повним ракетним озброєнням, патрулюють українське небо на великій висоті.

«Мій спис, як промінь прорізає хмари. Ось і настала, враже, Божа кара» – йдеться у підписі до відео.

Раніше командування Повітряних сил продемонструвало, як винищувачі прикривають бойові дії з повітря.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.