ЗСУ знову вдарили по силах противника на Херсонщині

Втрати противника за ніч становлять 11 загарбників, три одиниці броньованої та дві одиниці автомобільної техніки

Збройні сили України вночі вдарили по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомляє ОК «Південь».

Так, станом на 15:00 13 липня обстановка в зоні відповідальності оперативного командування «Південь» напружена, але контрольована силами оборони.

«Противник вражений власними втратами та артилерійсько-ракетним впливом наших сил продовжує облаштування рубежів оборони та підступні обстріли тилових районів півдня», – повідомили в ОК.

Підтверджені втрати противника за ніч становлять 11 загарбників, три одиниці броньованої та дві одиниці автомобільної техніки. Решта втрат встановлюється.

На світанку сімома реактивними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Смерч» ворог здійснив обстріл Березнегуватського району Миколаївської області, влучивши в поліклініку, на подвір’я приватного будинку, у фермерське господарство та по сільськогосподарських угіддях. Жертв та постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються.

У північно-західній частині Чорного моря, за даними командування, у готовності до здійснення ракетних ударів перебувають два надводні та два підводні ракетоносії, споряджені 24 оперативно-тактичними ракетами «Калібр». Також зафіксована присутність двох великих десантних кораблів.

Загроза здійснення російськими військами ракетних та артилерійських ударів по південних регіонах України зберігається на високому рівні. У зв'язку із цим ОК «Південь» наголошує на необхідності оперативно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, на Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян.

Як раніше повідомлялося, у Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.