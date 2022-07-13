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    Події в Україні

    ЗСУ знову вдарили по силах противника на Херсонщині

    ЗСУ знову вдарили по силах противника на Херсонщині
    фото: Генштаб ЗСУ

    Втрати противника за ніч становлять 11 загарбників, три одиниці броньованої та дві одиниці автомобільної техніки

    Збройні сили України вночі вдарили по скупченню сил противника у Чкаловому та по складу боєприпасів у Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомляє ОК «Південь».

    Так, станом на 15:00 13 липня обстановка в зоні відповідальності оперативного командування «Південь» напружена, але контрольована силами оборони.

    «Противник вражений власними втратами та артилерійсько-ракетним впливом наших сил продовжує облаштування рубежів оборони та підступні обстріли тилових районів півдня», – повідомили в ОК.

    Підтверджені втрати противника за ніч становлять 11 загарбників, три одиниці броньованої та дві одиниці автомобільної техніки. Решта втрат встановлюється.

    На світанку сімома реактивними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Смерч» ворог здійснив обстріл Березнегуватського району Миколаївської області, влучивши в поліклініку, на подвір’я приватного будинку, у фермерське господарство та по сільськогосподарських угіддях. Жертв та постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються.

    У північно-західній частині Чорного моря, за даними командування, у готовності до здійснення ракетних ударів перебувають два надводні та два підводні ракетоносії, споряджені 24 оперативно-тактичними ракетами «Калібр». Також зафіксована присутність двох великих десантних кораблів.

    Загроза здійснення російськими військами ракетних та артилерійських ударів по південних регіонах України зберігається на високому рівні. У зв'язку із цим ОК «Південь» наголошує на необхідності оперативно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

    Як повідомлялося, на Херсонщині захисники знищили бойову машину піхоти росіян.

    Як раніше повідомлялося, у Новій Каховці та Херсоні чутно сильні вибухи. У соцмережах повідомляють, що українські військові завдали удару по окупантах у Новій Каховці і Херсоні.

    Нагадаємо, у Новій Каховці внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знову вдарили по силах противника на Херсонщині