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    Події в Україні

    Атака на Запоріжжя: нові подробиці ворожого удару

    Атака на Запоріжжя: нові подробиці ворожого удару
    фото: Запорізька ОВА

    Дві крилаті ракети поцілили у Дніпровський район міста

    У Запоріжжі сьогодні, 13 липня, зафіксували два «прильоти» ворожих ракет. Підприємство, куди вони влучили, зазнало значних руйнувань. Є ймовірність, що під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

    Він зазначив, що дві крилаті ракети поцілили у Дніпровський район міста.

    Одразу після ракетного обстрілу виникла пожежа. Раніше було відомо про сімох поранених, проте ця кількість може збільшитись. На місці працюють усі відповідні служби, вони намагаються якомога швидше і ретельніше розібрати завали. «Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть перебувати люди», – сказав Старух.

    Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Запоріжжю стало відомо про семеро поранених.

    13 липня в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

    Сьогодні по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

    Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Запоріжжя: нові подробиці ворожого удару