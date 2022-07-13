Атака на Запоріжжя: нові подробиці ворожого удару

Дві крилаті ракети поцілили у Дніпровський район міста

У Запоріжжі сьогодні, 13 липня, зафіксували два «прильоти» ворожих ракет. Підприємство, куди вони влучили, зазнало значних руйнувань. Є ймовірність, що під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він зазначив, що дві крилаті ракети поцілили у Дніпровський район міста.

Одразу після ракетного обстрілу виникла пожежа. Раніше було відомо про сімох поранених, проте ця кількість може збільшитись. На місці працюють усі відповідні служби, вони намагаються якомога швидше і ретельніше розібрати завали. «Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть перебувати люди», – сказав Старух.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по Запоріжжю стало відомо про семеро поранених.

13 липня в обласному центрі Запоріжжя зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Сьогодні по всій території України близько 14:20 була оголошена повітряна тривога. Про вибухи повідомили жителі Запоріжжя, а також Білої Церкви, що на Київщині.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.