У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна

Наразі подробиць щодо переговорів немає

У Туреччині завершилися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

Зустріч у Стамбулі проходила за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

«Відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, Російської Федерації, України та делегацією ООН щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах», – йдеться у повідомленні.

Ці переговори спрямовані на те, щоб вирішити питання щодо експорту українського зерна, яке РФ заблокувала в портах. Наразі подробиць щодо переговорів немає.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, у Стамбулі розпочалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.