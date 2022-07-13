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    Політика

    У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна

    У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна
    фото: Міністерство національної оборони Туреччини

    Наразі подробиць щодо переговорів немає

    У Туреччині завершилися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

    Зустріч у Стамбулі проходила за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

    «Відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, Російської Федерації, України та делегацією ООН щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах», – йдеться у повідомленні.

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    У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна
    У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна

    Ці переговори спрямовані на те, щоб вирішити питання щодо експорту українського зерна, яке РФ заблокувала в портах. Наразі подробиць щодо переговорів немає.

    Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, у Стамбулі розпочалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна