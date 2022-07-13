У Стамбулі завершилась чотиристороння зустріч щодо експорту українського зерна
Наразі подробиць щодо переговорів немає
У Туреччині завершилися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.
Зустріч у Стамбулі проходила за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.
«Відбулася чотиристороння зустріч між військовими делегаціями Міноборони Туреччини, Російської Федерації, України та делегацією ООН щодо безпечного перевезення морським транспортом зерна та продуктів харчування, які очікують в українських портах», – йдеться у повідомленні.
Ці переговори спрямовані на те, щоб вирішити питання щодо експорту українського зерна, яке РФ заблокувала в портах. Наразі подробиць щодо переговорів немає.
Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, у Стамбулі розпочалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.
Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.