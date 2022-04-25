ЗСУ повернули контроль над п’ятьма населеними пунктами Миколаївщини

Посилилась розвідувальна активність ворога в напрямку адмінкордону Миколаївської області

Збройні сили України повернули контроль над пятьма населеними пунктами Миколаївської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій.

Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50 % складу ДРГ, рашисти відступили.

Втрати окупантів складають 73 рашисти та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1», автомобільна та броньована техніка.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування. Населені пункти, що готують до проведення псевдо-референдумів закриті для в’їзду та виїзду.

Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку із періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.

Великдень на Одещині минув в цілому спокійно, без грубих порушень публічного порядку та провокацій.

Як повідомлялося, в Чорнобаївці Херсонської області ЗСУ в 17 раз накрили вогнем війська окупантів.