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    Чорнобаївка 17:0. Українські військові вчергове розбили окупантів

    Ні дощ, ні вітер не заважають українцям палити ворога на цьому аеродромі - Чорнобаївка 17:0. Українські військові вчергове розбили окупантів
    Ні дощ, ні вітер не заважають українцям палити ворога на цьому аеродромі
    фото з відкритих джерел

    Арестович повідомив про знищення російських сил у Чорнобаївці 17 раз

    В Чорнобаївці Херсонської області ЗСУ в 17 раз накрили вогнем війська окупантів. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    «До речі, 17 раз з Чорнобаївкою! Тільки що повідомили», – написав він.

    Нагадаємо, 18 квітня українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.

    Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт «Херсон«. У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

    Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.

    Нагадаємо, 14 квітня Збройні сили України знову (15 раз) вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

    Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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    Теги: росія окупанти Донбас війна військові аеропорт Україна Херсон окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Чорнобаївка 17:0. Українські військові вчергове розбили окупантів