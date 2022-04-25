Чорнобаївка 17:0. Українські військові вчергове розбили окупантів

Ні дощ, ні вітер не заважають українцям палити ворога на цьому аеродромі

Арестович повідомив про знищення російських сил у Чорнобаївці 17 раз

В Чорнобаївці Херсонської області ЗСУ в 17 раз накрили вогнем війська окупантів. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«До речі, 17 раз з Чорнобаївкою! Тільки що повідомили», – написав він.

Нагадаємо, 18 квітня українські військові 16-й раз завдали удару по аеропорту в селищі Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зосередили свою військову техніку.

Селище Чорнобаївка розташоване на північних околицях Херсона. Ще донедавна тут діяв міжнародний аеропорт «Херсон«. У 2021 році звідси щотижня літали рейси до Києва, Стамбула та Тбілісі. Тут же на деякий час перед війною запускала рейси компанія Ryanair.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і гелікоптерів.

Нагадаємо, 14 квітня Збройні сили України знову (15 раз) вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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