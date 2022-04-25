Росія – у п'ятірці країн із найбільшими витратами на озброєння

У 2021 році витрати РФ на оборону склали $65,9 млрд

Світові витрати на оборону безперервно зростають сьомий рік поспіль. Вперше в історії загальний обсяг військових витрат перевищив $2 трлн і становить $2,1 трлн, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу SIPRI.

При оцінці військових витрат SIPRI використовує інформацію про затверджені військові бюджети, коригуючи її з надходженням відомостей про витрати держави на оборону та безпеку.

У п'ятірці країн з найбільшими витратами на озброєння в 2021 році - США ($801 млрд), Китай ($293 млрд), Індія ($76,6 млрд), Великобританія ($68,4 млрд) та Росія ($65,9 млрд).

Військові витрати Росії, йдеться у доповіді SIPRI, зростають третій рік поспіль. Зростання склало 2,9% по відношенню до попереднього року.

Як сказав науковий співробітник Програми озброєнь та військових витрат SIPRI Дієго Лопес да Сілва, зростання витрат спостерігалося до кінця року. «Якраз тоді Росія стягувала війська до кордону України, перед вторгненням у лютому», - цитує Франс прес да Сілву.

У SIPRI відзначають також зростання військових витрат України після анексії Криму Росією у 2014 році. У період із 2014-го по 2021 рік військовий бюджет зріс на 72%.

Нагадаємо, в Україні триває 61-й день повномасштабної війни, розгорнутої Росією.

Повідомлялося, що Росія погрожує Естонії та має військові плани проти цієї держави.