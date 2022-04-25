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    Події в Україні

    РФ намагається дістати з затонулого крейсера ракети і секретні документи

    Момент краху російського крейсера &laquo;Москва&raquo; - РФ намагається дістати з затонулого крейсера ракети і секретні документи
    Момент краху російського крейсера «Москва»
    фото: OSINT

    На місці загибелі крейсера «Москва» РФ направила 109-річний рятувальний корабель

    Російський корабель «Комуна» в Чорному морі намагається дістати із затонулого крейсера «Москва» документацію, військове обладнання і ракети, якими був оснащений флагман ЧФ РФ. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

    Зазначається, що підняти сам крейсер з морських глибин навряд чи вдасться, позаяк спеціальний рятувальний корабель «Комуна» вважається одним з найстаріших діючих бойових кораблів в озброєнні російського ВМФ - судно було спущено на воду ще в 1912 році.

    Відповідно, росіяни покладають більше надій врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений крейсер «Москва».

    Також будуть зроблені спроби дістати з корабля секретні документи і військове обладнання.

    Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

    Як стало відомо, разом із «Москвою» затонув і командир крейсера.

    До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

    Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

    Супутниковим радаром на основі аналізу забруднення моря поверхнево активними речовинами було виявлено точне місце затоплення флагмана «Москва».

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна корабель Україна окупація #stoprussia
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    РФ намагається дістати з затонулого крейсера ракети і секретні документи