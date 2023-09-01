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ЗСУ повідомили хороші новини з Бахмутського напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ повідомили хороші новини з Бахмутського напрямку
фото ілюстративне

Більш точну інформацію Міністерство оборони оголосить в понеділок

На Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

«На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про територію на південь від Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – у цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи», – сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що більш точну інформацію зазвичай Міністерство оборони оголошує щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке просування відбулося, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінюватися по кілька разів.

Нагадаємо, триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Бахмут війна ЗСУ окупанти

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