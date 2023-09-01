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ЗСУ в серпні встановили рекорд зі знищення російської артилерії: названо цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ в серпні встановили рекорд зі знищення російської артилерії: названо цифри
фото ілюстративне

Восени може значно збільшитись кількість знищених бойових броньованих машин та танків ворога

Сили оборони України знищили в серпні 691 артилерійську установку. Про це повідомляє військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки Олександр Коваленко.

Таким чином, українські військові встановили абсолютний рекорд зі знищення російської артилерії в межах контрбатарейної боротьби.

«Складно було перевершити результативність відстрілу за червень та липень, але все ж – так. Це своєю чергою зберігає середній показник втрат, які більші за можливості ВПК (військово-промислового комплексу – «Главком») їх компенсувати», – йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що серпень став другим за всі місяці повномасштабної війни за кількістю знищеного автомобільного транспорту – 685 одиниць. Більше було тільки в березні 2022 року, коли українські захисники активно спалювали російський автомобільний транспорт. Тоді було знищено 865 машин.

Аналітик не виключає, що восени акцент зміститься на бойові броньовані машини та танки.

ЗСУ в серпні встановили рекорд зі знищення російської артилерії: названо цифри фото 1
ЗСУ в серпні встановили рекорд зі знищення російської артилерії: названо цифри фото 2

Раніше ЗСУ назвали кількість трофейної військової техніки, захопленої в окупантів за час війни.

До слова, триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна окупанти військова техніка

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