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Генштаб повідомив про успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив про успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки
Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото: Генштаб

Захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника

Українські захисники продовжують ведення успішної наступальної операції на Мелітопольському напрямку.  Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Military Media Center.

«У напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника», – сказав речник.

Триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: росія Генштаб населення Андрій Ковальов ворог війна

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