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ЗСУ назвали кількість трофейної військової техніки, захопленої в окупантів за час війни

Віталій Тараненко
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість трофейної військової техніки, захопленої в окупантів за час війни
Переважна кількість зразків трофейної російської військової техніки не перебуває на озброєнні української армії, зазначили у ЗСУ
фото з відкритих джерел

95% трофейної техніки росіян – у справному стані

З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України захопили в окупантів 837 одиниць військової техніки. Про це повідомив «Главкому» заступник командувача сил логістики полковник Сергій Артамощенко у відповіді на запит 31 серпня.

За даними Артамощенка, 95% трофейної техніки росіян у справному стані, ще 5% – потребує ремонту.

«Переважна кількість зразків (російської військової техніки – «Главком») не перебуває на озброєнні Збройних Сил України і інформація щодо первинної вартості цих зразків у службах забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ відсутня, робота стосовно оцінки загальної вартості трофейної техніки триває», – зазначив полковник Сергій Артамощенко.

З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України захопили в окупантів 837 одиниць військової техніки
З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України захопили в окупантів 837 одиниць військової техніки

Разом з тим, військовий відмовився надати інформацію про суму коштів, яку Україна заплатила окупантам за добровільно передану військову техніку. Причина – запитувані відомості належать до службової інформації у сфері оборони України, а її поширення «може завдати шкоди інтересам національної безпеки України та репутації або правам інших людей».

Нагадаємо, що у вересні 2022 року на запит «Главкома» Міноборони вказало на бюрократичні перепони ухваленого парламентом документу щодо виплати винагороди окупантам.

У березні 2022 року тодішній  радник голови МВС Віктор Андрусів заявив, що російський солдат, який воював проти України, здав танк за винагороду $10 тис.

Як відомо, депутати Верховної Ради 1 квітня 2022 року ухвалили за основу та в цілому законопроєкт про винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку російських окупантів.

Цей закон має зменшити негативні наслідки збройної агресії РФ проти України та бойовий потенціал окупантів. Окрім того, на думку депутатів, грошова винагорода має стати для військових РФ стимулом для припинення воєнних дій. Крім виплат, їм гарантуватимуть збереження таємниці факту передавання, безпечне перебування на території України, сприятимуть в отриманні нових документів та виїзді в третю країну.

Додамо, що в Україні триває 554-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: росія ЗСУ війна агресія військова техніка #stoprussia контрнаступ

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