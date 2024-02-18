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ЗСУ повідомили, коли завершили виведення військ із Авдіївки

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, коли завершили виведення військ із Авдіївки
ЗСУ вийшли з Авдіївки 17 лютого
фото з відкритих джерел

Інформацію щодо полонених наразі перевіряють

Завершення виведення українських військ з Авдіївки відбулося 17 лютого. Про це сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 18 лютого.

«Завершення виводу військ з Авдіївки вже відбулося. Воно відбулося ще вчора (17 лютого, – ред.). В мене немає нової інформації щодо наших полонених. Ми підтверджуємо, що деяка кількість українських військових, які виконували завдання в районі Авдіївки, опинилися в полоні», – заявив Лиховій.

За його словами, потрібна копітка верифікація тих українських бійців, хто вийшов з Авдіївки, але ще не приєднався до своїх.

«Усіх, хто можливо не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. І я просив би утриматися від спекуляцій з цього приводу. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби цього явища», – пояснив Дмитро Лиховій.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

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Теги: окупанти музей відео росіяни Авдіївка

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