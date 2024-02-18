Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
Росія вкотре продемонструвала своє ставлення до міжнародного гуманітарного права
Уранці 18 лютого в смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» росіяни розстріляли двох українських військовополонених. Відповідне відео оприлюднив офіційний Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.
У повідомленні також ідеться, що таким чином Росія «вкотре продемонструвала своє ставлення до міжнародного гуманітарного права».
На кадрах видно, як росіянин кілька разів стріляє в українських бійців.
Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.
Як відомо, в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.
Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».
Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон.
До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків.
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