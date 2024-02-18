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Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео
На кадрах видно, як росіянин кілька разів стріляє в українських бійців
фото: скріншот із відео

Росія вкотре продемонструвала своє ставлення до міжнародного гуманітарного права

Уранці 18 лютого в смузі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» росіяни розстріляли двох українських військовополонених. Відповідне відео оприлюднив офіційний Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

У повідомленні також ідеться, що таким чином Росія «вкотре продемонструвала своє ставлення до міжнародного гуманітарного права».

На кадрах видно, як росіянин кілька разів стріляє в українських бійців.

Нагадаємо, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.

Як відомо, в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. 

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Теги: росія окупанти путін полон військові музей Telegram втрати відео росіяни Олександр Сирський

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