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ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки
Під час оборони Авдіївки росіяни розстріляли полонених
фото з відкритих джерел

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей («Зеніт»)

Збройні сили України перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з позиції «Зеніт». Про це повідомив у коментарі Liga.net начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

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Теги: окупанти музей відео Авдіївка

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