ЗСУ перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції Музей («Зеніт»)

Збройні сили України перевіряють обставини загибелі українських полонених під час виходу з позиції «Зеніт». Про це повідомив у коментарі Liga.net начальник відділу зв’язків з громадськістю угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюються на російських пропагандистських ресурсах.

Раніше стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Читайте також: Росіяни розстріляли українських полонених: оприлюднено відео