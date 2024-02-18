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DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
DeepState: Окупанти стратили полонених українських бійців в Авдіївці
16 лютого в російських ЗМІ з'явилися кадри нібито розстріляних українських бійців
фото: Костянтин і Влада Ліберови

Побратими впізнали воїнів на відео, яке нещодавно розповсюдили в мережі російські пропагандисти

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Про це пише DeepState.

За словами аналітиків, побратими впізнали воїнів на відео, яке нещодавно розповсюдили в мережі російські пропагандисти. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні гаража №1.

Музей розташовувався на території колишньої військової частини «Зеніт».

«Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім ходячим довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було чотири неходячих хлопці (поранені) та два ще ходячі, які не мали шансів без евакуації пробитися», – пише DeepState.

Аналітики відтворили хронологію тих подій: «Прорвавшись до Царської охоти через трубу, ворог потім використав ще один вихід у 1500 метрах вище «Зеніту». І відповідно, почав там закріплюватися. Окупанти продовжили тиск із Опитного, рухаючись до своїх співвиродків там. Об'єднавшись, вони утворили оточення «Зеніту».

Аналітики стверджують, що довгий час не приймалося рішення про відхід військ, аж поки 13 лютого не почало закінчуватися боєкомплекти та запаси води.

«Була невдала спроба деблокуватися якраз бійцями, які були потім розстріляні. Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених «Кидайте їх нафіг і спалюйте все». Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць», – йдеться в повідомленні.

14 лютого, як вказує DeepState, почався вихід військ малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію, яка мала прибути на наступний день. 15 лютого, орієнтовно з 12 години, за даними аналітиків, на позицію прийшли окупанти, а вже 16 лютого в російських медіа з'явилися кадри нібито розстріляних бійців.

Зазначимо, що наразі Генштаб ЗСУ цю інформацію не коментував.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитра Лиховія, українські військові виконали ключове завдання в Авдіївці – знищили резерви окупаційної армії РФ. А операція виходу з міста «не стала для українського війська трагедією».

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків. 

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Теги: Авдіївка полон військові війна окупанти

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