Російські пропагандисти показали жителя Авдіївки, який дякує за «визволення»

Чоловік на ім'я Олексій заявив, що нарешті вдома

«Відчуваю радість, свободу. Ми – вдома», – заявив чоловік

Російські пропагандисти взяли коментар у жителя Авдіївки, який дякує окупантам за визволення і каже, що «нарешті він – удома». Відео опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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«Відчуваю радість, свободу. Ми – вдома. Дякую всім, дякую Росії. Нарешті свобода», – каже чоловік на ім'я Олексій, місто якого, «визволяючи», вщент зруйнували окупанти.

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Можна було б подумати, що це – актор, якого росіяни привезли для постановочного ролика. Таким чином пропагандисти діяли вже неодноразово. Та у мережі знайшли фото за 8 січня цього року, на якому видно схожого чоловіка, що стоїть у черзі за гуманітаркою в Авдіївці.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців 3-ї окремої штурмової бригади в полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ.

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До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тисяч окупантів і сотні танків.