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Україна розробляє безпілотники, здатні атакувати ворожі дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна розробляє безпілотники, здатні атакувати ворожі дрони
Україна закупила безпілотники типу Fly Eye
фото з відкритих джерел

Міністр Федоров прогнозує більше місій з ударними безпілотниками в майбутньому

Україна закупила близько 1400 безпілотників і планує розробити бойові моделі, здатні атакувати дрони, які Росія використовує під час свого вторгнення в Україну. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє AP.

Федоров сказав, що Україна закупила безпілотники типу Fly Eye - невеликий безпілотний літальний апарат, який використовують для розвідки та спостереження за полем бою.

«І наступний етап, коли ми більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, – це ударні безпілотники. Це як вибухові дрони, так і дрони, які літають на відстань від трьох до 10 кілометрів і вражають цілі», – заявив міністр.

Він прогнозує «більше місій з ударними безпілотниками» в майбутньому, але не вдавався до подробиць. 

«Ми говоримо про дрони, БПЛА, які ми розробляємо в Україні. Ну, у будь-якому разі, це буде наступний крок у розвитку технологій», – сказав міністр.

Як повідомлялося, сили української протиповітряної оборони, починаючи із 11 вересня, збили понад 420 російських ракет і 430 ворожих дронів-камікадзе.

Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Під час повітряної тривоги ввечері 28 грудня харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.

Теги: безпілотник Україна війна росія технології Михайло Федоров

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