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Захисники знищили усі дрони, якими ворог атакував Україну вночі: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники знищили усі дрони, якими ворог атакував Україну вночі: деталі
До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи
фото: Генштаб

Захисники неба також знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59

Українські захисники знищили усі 39 дронів, якими росіяни атакували Україну в ніч з 1 на 2 січня. Про це повідомляє пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

«У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. «Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами. Крім того, с», – йдеться у повідомленні.

Захисники знищили усі дрони, якими ворог атакував Україну вночі: деталі фото 1

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра. Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом збили 20 повітряних цілей. Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

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Теги: окупанти Віталій Кличко ЗСУ Генштаб безпілотник озброєння ворог росіяни

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