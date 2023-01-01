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«Дрони-камікадзе» атакують Україну: у багатьох областях оголошено повітряну тривогу

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Дрони-камікадзе» атакують Україну: у багатьох областях оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога оголошена у декількох областях України
фото з відкритих джерел

Іранські безпілотники атакують мирні міста України

Над Україною помічено дві групи іранських безпілотників-камікадзе. Їх точну кількість поки що не встановлено. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

Спочатку повітряна тривога була оголошена лише у Кіровоградській області. Через кілька хвилин також про небезпеку з повітря повідомила влада Запорізької та Дніпропетровської областей.

Станом на 21:35 мапа повітряних тривог вигладає так:

«Дрони-камікадзе» атакують Україну: у багатьох областях оголошено повітряну тривогу фото 1

Раніше повідомлялось, що під час ворожої атаки у новорічну ніч сили протиповітряної оборони збили над Києвом 23 повітряні цілі.

Також вночі 1 січня внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії.

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

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Теги: росія війна обстріл Україна безпілотник

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