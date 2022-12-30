Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії

«Вони думали, що в них море різних «сушок» і «мігів»

Маючи чималий запас Су-35 та МіГ-29, росіяни були впевнені, що матимуть перевагу у повітрі. Коли ж коштовні літаки почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готові дрони. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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Незважаючи на те, що безпілотники не так важко зробити, Росія змушена купувати їх та технології для їхнього виробництва з трьох причин, звернув увагу нардеп.

«По-перше, як завше, вплинула корупція. Відповідні кошти не стільки інвестувалися, скільки «освоювалися», тобто тринькалися або розкрадалися. По-друге, росіяни зараз обмежені в можливостях через нестачу іноземних компонентів. По-третє, вони настільки були впевнені у потузі своєї пілотованої авіації, що не дуже переймалися розробкою безпілотної, зокрема баражуючих боєприпасів», – пояснив він.

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Росіяни не мали потреби ставити на потік, приміром, дрони-камікадзе «Ланцет», маючи достатньо різних «сушок» і «мігів».

«Вони ж були впевнені, що домінуватимуть в повітрі. Коли ж коштовні «сушки» та «міги» почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готовий продукт – ті ж «шахеди». Вони, з одного боку, є простими, з іншого, на жаль, – достатньо ефективними. Хоча наші зенітники щоразу збільшують відсоток їхнього збиття», – сказав Рахманін.

Незважаючи на виснажливу дію цієї копійчаної зброї на українське ППО, українські військові постійно вдосконалюють свої навички для їх знищення.

«Наші Збройні сили постійно демонструють вміння адаптуватися до нових викликів, як, скажімо, до нестачі далекобійної артилерії чи пускових систем. Дрони намагаються збивати у різний спосіб, починаючи від тактичних ЗРК, закінчуючи такими нехитрими засобами як ЗУ-23-2 або навіть архаїчні С-60», – пояснив парламентар.

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Крім того, західні партнери передали Україні зброю, яку можна адаптувати до роботи з «шахедами».

«У того ж Hawk, який нам передали, попри те, що це вже немолодий комплекс, є великий плюс – до нього просто безліч боєприпасів. На відміну від тієї ж Iris-T, до якої їх не вистачає. І якщо до нас в контур заведуть достатню кількість комплексів Hawk, то кількість збитих «шахедів» неминуче збільшиться», – переконаний Рахманін.

Також Сергій Рахманін повідомив, що у російської армії є проблеми з боєприпасами, адже постійні війни країни-агресорки зменшували запаси, тож тепер їх достатню кількість відновити складно. До того ж ледь не все виробництво залежить він іноземних компонентів.

Крім того, він пояснив як збройні сили можуть поповнити дефіцит боєприпасів. Попри поступове збільшення західних зразків озброєння, наші військові все ще переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються.