Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії

glavcom.ua
Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Вони думали, що в них море різних «сушок» і «мігів»

Маючи чималий запас Су-35 та МіГ-29, росіяни були впевнені, що матимуть перевагу у повітрі. Коли ж коштовні літаки почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готові дрони. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів член парламентського з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Незважаючи на те, що безпілотники не так важко зробити, Росія змушена купувати їх та технології для їхнього виробництва з трьох причин, звернув увагу нардеп.

«По-перше, як завше, вплинула корупція. Відповідні кошти не стільки інвестувалися, скільки «освоювалися», тобто тринькалися або розкрадалися.  По-друге, росіяни зараз обмежені в можливостях через нестачу іноземних компонентів. По-третє, вони настільки були впевнені у потузі своєї пілотованої авіації, що не дуже переймалися розробкою безпілотної, зокрема баражуючих боєприпасів», – пояснив він.

Росіяни не мали потреби ставити на потік, приміром, дрони-камікадзе «Ланцет», маючи достатньо різних «сушок» і «мігів».

«Вони ж були впевнені, що домінуватимуть в повітрі. Коли ж коштовні «сушки» та «міги» почали горіти пачками, простіше виявилось закуповувати готовий продукт – ті ж «шахеди». Вони, з одного боку, є простими, з іншого, на жаль, – достатньо ефективними. Хоча наші зенітники щоразу збільшують відсоток їхнього збиття», – сказав Рахманін.   

Незважаючи на виснажливу дію цієї копійчаної зброї на українське ППО, українські військові постійно вдосконалюють свої навички для їх знищення.

«Наші Збройні сили постійно демонструють вміння адаптуватися до нових викликів, як, скажімо, до нестачі далекобійної артилерії чи пускових систем. Дрони намагаються збивати у різний спосіб, починаючи від тактичних ЗРК, закінчуючи такими нехитрими засобами як ЗУ-23-2 або навіть архаїчні С-60», – пояснив парламентар.

Крім того, західні партнери передали Україні зброю, яку можна адаптувати до роботи з «шахедами».

«У того ж Hawk, який нам передали, попри те, що це вже немолодий комплекс, є великий плюс – до нього просто безліч боєприпасів. На відміну від тієї ж Iris-T, до якої їх не вистачає. І якщо до нас в контур заведуть достатню кількість комплексів Hawk, то кількість збитих «шахедів» неминуче збільшиться», – переконаний Рахманін.

Також Сергій Рахманін повідомив, що у російської армії є проблеми з боєприпасами, адже постійні війни країни-агресорки зменшували запаси, тож тепер їх достатню кількість відновити складно. До того ж ледь не все виробництво залежить він іноземних компонентів.

Крім того, він пояснив як збройні сили можуть поповнити дефіцит боєприпасів. Попри поступове збільшення західних зразків озброєння, наші військові все ще переважно використовують боєприпаси радянського зразка, які вичерпуються. 

Читайте також інтерв'ю: Сергій Рахманін: У січні-лютому наступ відновиться, причому це спробує робити і ворог, і ми
Теги: росія окупанти ЗСУ війна тероризм агресія Сергій Рахманін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Сергія Рахманіна, для збільшення кількості боєкомплектів слід розглядати комбінований варіант
Нардеп Рахманін розповів, як Збройні сили можуть поповнити дефіцит боєприпасів
28 грудня, 11:40
Українські війська обстрілюють з гаубиці М777 російські сили на передовій у Харківській області в липні
Наступу ЗСУ на Харків та Херсон: нові деталі від The Washington Post
Вчора, 15:52
Масованого обстрілу сьогодні зазнав Унечський район Брянської області
В окупованому Криму та РФ знову «бавовна». ЗСУ знищили С-300 (фото, відео)
Вчора, 10:49

Суспільство

Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії
Нардеп розказав, як іранські дрони зруйнували міф про можливості воєнної авіації Росії
У Києві попрощалися з колишнім політв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим (фото)
У Києві попрощалися з колишнім політв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим (фото)
Голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік
Голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
Коли святкувати Різдво: у «Дії» завершилося опитування
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 30 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
27K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
17K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
13K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8620
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту