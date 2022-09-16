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ЗСУ приземлили російський гелікоптер Ка-52

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ приземлили російський гелікоптер Ка-52
Окрім гелікоптера, захисники знищили ще один БПЛА противника
фото з відкритих джерел

Зенітні ракетні підрозділи знищили ще один гвинтокрил

Зенітники Повітряних сил знищили дві ворожі цілі, серед яких – російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Учора знищено ще один БПЛА противника, а також ввечері ще один вертоліт Ка-52 окупантів. Це сталось на Донеччині. Зенітні ракетні підрозділи знищили ще один гвинтокрил», – заявив Ігнат.

Ігнат зазначив, що наразі увага суспільства прикута до ракетного тероризму росіян. РФ, яка зламала зуби на українській армії, тероризує мирне населення. На жаль, не всі ракети може збивати наша ППО.

Але ті ракети, які зараз використовує противник: крилаті «Іскандер», а також «Кинджал» та інші, не вдається так ефективно збивати.

Нагадаємо, триває 205-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ на окремих напрямках, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Теги: вертоліт ворог гелікоптер населення війна ЗСУ

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