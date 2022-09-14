ЗСУ на півдні приземлили ворожий гелікоптер Мі-8 та знищили понад 120 окупантів

Авіація ЗСУ дев'ять разів ударила по позиціях загарбників

На півдні ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Мі-8, вразили 3 райони зосередження сил росіян і їхні пункти управління. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За минулу добу українські військові на Південному напрямку знищили 121 російського загарбника, значну кількість техніки, а також уразили чотири склади боєприпасів та три пункти управління.

«Обстановка в операційній зоні напружена та динамічна у розвитку, контролюється Силами оборони. Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням», – ідеться в повідомленні.

Ворожа авіація завдала 18 ударів по позиціях українських захисників.

Авіація ЗСУ дев'ять разів ударила по позиціях загарбників. Силами зенітних ракетних підрозділів у районі Давидова Броду знищено ворожі бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань. Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, три пункти управління в Урожайному та Херсоні. Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено», – зазначили українські військові.

Підтверджені втрати ворога становлять: 121 військовий, п'ять танків, дев'ять інших броньованих машин, три гаубиці «Мста-Б», дві самохідні артустановки «Гвоздика», два ЗРК «Панцир С1», командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби та чотири склади з боєприпасами.

Нагадаємо, Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників.