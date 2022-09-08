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Норвегія передасть Україні ракети, які захищатимуть від гелікоптерів та літаків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Норвегія передасть Україні ракети, які захищатимуть від гелікоптерів та літаків
фото: AlphatoZetaIn

AGM-114 Hellfire є найбільшою серед аналогічної зброї США

Норвегія готується передати Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, а також пускові установки та блоки наведення для них.  А також і прилади нічного бачення. Про це повідомляється на сайті міноборони Норвегії.

З такою заявою виступив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн. «Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане у пригоді у боротьбі з російськими військами, що вторглися. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях», – сказав він.

На сайті іноземного відомства зазначено, що Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їх відправкою, а інструктори вже провели навчання з використання Hellfire для українських військових. При цьому вказано, що термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння.

Також стало відомо і про передачею Норвегією обладнання, що включає окуляри нічного бачення і біноклі.

AGM-114 Hellfire – це американська керована протитанкова ракета класу «повітря-земля», що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами. Застосовується ракета проти об'єктів з сильним панцирним захистом, а саме гелікоптерів, літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV). Дальність AGM-114 Hellfire є найбільшою серед аналогічної зброї США.

Нагадаємо, Пентагон готує довгострокову програму співпраці з ЗСУ.

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Теги: війна Норвегія зброя росія

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