Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Ка-52

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Ка-52
фото з відкритих джерел

Захисники знищили три розвідувальних БпЛА окупантів

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. 

Також минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та три розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Теги: ЗСУ кордон гелікоптер авіація окупанти озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ здійснили вогневе ураження двох пунктів базування окупантів на півдні
ЗСУ знищили на Херсонщині пів тисячі окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:56
У РФ падає авторитет Путіна як військового лідера
Удар ЗСУ по Макіївці підриває авторитет Путіна – ISW
Сьогодні, 06:30
Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині: що відомо
Вчора, 20:08

Події в Україні

Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника
Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника
Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом
Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом
Терорист Пригожин пояснив, чому російські бойовики застрягли біля Бахмута
Терорист Пригожин пояснив, чому російські бойовики застрягли біля Бахмута
Ворог атакував акваторію Очаківської громади. Кім повідомив деталі
Ворог атакував акваторію Очаківської громади. Кім повідомив деталі
ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Ка-52
ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Ка-52
Рашисти вночі накрили вогнем Дніпропетровщину
Рашисти вночі накрили вогнем Дніпропетровщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
12K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
8664
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
7661
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту