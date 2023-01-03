ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Ка-52

Захисники знищили три розвідувальних БпЛА окупантів

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також п’ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Також минулої доби наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та три розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника, а також радіолокаційної станції ворога», – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.