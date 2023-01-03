ЗСУ знищили на Херсонщині пів тисячі окупантів: деталі від Генштабу

ЗСУ здійснили вогневе ураження двох пунктів базування окупантів на півдні

Сили оборони завдали потужного удару по зосередженню ворога в районі населеного пункту Чулаківка на Херсонщині

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат.

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Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 січня.

За даними Генштабу, тут втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

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1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога уточнюється.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Ввечері 2 січня у Херсоні прогриміли вибухи.