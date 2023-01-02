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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині: що відомо

glavcom.ua
Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників
фото: twitter/Денис Казанський

Ворог навмисно розміщує особовий склад в місцях масового скупчення цивільного населення

За минулу добу на Луганському напрямку окупаційні війська РФ намагалися покращити свої тактичні позиції в районах населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка.

Під вогневе ураження противника потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині та Червонопопівка, Терни і Торське Донецької області.

В свою чергу українська артилерія завдала вогневого ураження по місцях накопичення особового складу та техніки. Зокрема, було завдано удару по базі російських загарбників в окупованому місті Первомайськ Луганської області. За інформацією місцевих джерел, приміщення будівлі міської центральної лікарні було перетворено окупантами на казарми для особового складу.

Координати місць розквартирування особового складу окупантів були надані ЗСУ і представникам розвідтовариства аналітичним відділом громадської ініціативи «Права Справа». Напередодні під час етеру на провідних українських телеканалах була оприлюднена інформація аналітичного відділу ГІ «Права Справа» щодо місця розташування бази окупантів в окупованому м. Первомайськ.

Нанесення вогневого ураження по місцях розквартирування особового складу підтверджено представниками окупаційної адміністрації. Вказується, що ЗСУ був нанесений ракетний удар снарядами від реактивної системи залпового вогню HIMARS. Після нанесення ракетного удару казарми відвідав власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Крім того, за інформацією російських ЗМІ, Пригожин у новорічну ніч відвідав морг, де зберігаються тіла загиблих в Україні окупантів. «Тут лежать бійці ПВК «Вагнер». Вони загинули на фронті», – сказав Пригожин. Примітно, що на момент його присутності у морг привезли чергову партію знищених ЗСУ окупантів.

Варто зауважити, що ворог навмисно розміщує особовий склад, військову інфраструктуру і техніку в місцях масового скупчення цивільного населення, використовуючи їх як живий щит, тим самим виключаючи відкриття відплатного вогню з боку ЗСУ.

Нагадаю, у квітні місяці Пригожин «засвітив» базу ПВК «Вагнер» в окупованому Первомайську, опублікувавши відповідне фото у мережі «Вконтакте». Варто зазначити, що поблизу місця зйомки Пригожина знаходилася логістична базу ПВК «Вагнер». Координати бази були передані аналітичним відділом ГІ «Права Справа» представникам розвідтовариства. ЗСУ було нанесено точкового удару по місцях концентрації важкої бронетехніки і особового складу ПВК «Вагнер».

Внаслідок нанесення вогневого удару по місцях накопичення живої сили противника, було знищено декілька одиниць техніки ПВК «Вагнер» і до 50 осіб особового складу. Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ!

І головне – віримо в нашу перемогу!

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Теги: влада населення Макіївка ворог ПВК Вагнера росіяни окупанти

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