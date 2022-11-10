ЗСУ розгромили окупантів в Каховці

Хлань про влучання ЗСУ: «Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались»

Рашисти базувались на станції переливання крові

В Каховці Херсонської області українські захисники влучили у велике скупчення окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Херсонська область. В Каховці приліт по великому скупченні окупантів, які базувались на станції переливання крові. Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались», – заявив Хлань.

Нагадаємо, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

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Триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.