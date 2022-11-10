Над Одещиною ЗСУ збили два російські безпілотники «Гранат-3»

БПЛА «Гранат-3» має радіус дії, за різними даними, від 25 до 40 кілометрів

У межах Одеської області над Чорним морем підрозділи Збройних сил України збили два ворожі безпілотні розвідники «Гранат-3». Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Над Чорним морем на Одещині збито два безпілотних розвідники типу «Гранат-3», – зазначив Братчук.

Речник ОВА додав, що БПЛА «Гранат-3» має радіус дії, за різними даними, від 25 до 40 кілометрів. Апарат з розмахом крил близько двох метрів важить сім кілограмів. Як силову установку на ньому встановлено бензиновий однопоршневий двигун, що здатен розігнати дрон до 80-120 км/год. Тривалість польоту «Гранат-3» сягає двох годин, а максимальна робоча висота – два кілометри. Окрім оптичного модуля, цей БПЛА може оснащуватися обладнанням для радіомоніторингу мереж стільникового зв’язку.

Нагадаємо, триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.