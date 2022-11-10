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Деокупація Херсонщини: Залужний розповів про кількість звільнених населених пунктів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Херсонщини: Залужний розповів про кількість звільнених населених пунктів
Протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км
фото: Генштаб

Загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км

На Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

За його словами, тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території.

«На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль шість населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв. км», – зазначив Залужний.

Згідно з повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

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Теги: деокупація Валерій Залужний Херсон

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