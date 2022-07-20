ЗСУ роз'яснили, чому мобілізують більше людей з західних регіонів

Якщо регіон не комплектує частини за тими чи іншими спеціальностями, то такий доброволець буде стояти у черзі

Якщо потрібних спеціалістів немає, то їх залучають з інших областей

В Україні мобілізаційні плани враховують актуальну кількість осіб, яка знаходиться у тому чи іншому регіоні. Якщо потрібних спеціалістів немає в певній галузі, то військове командування може залучати їх з інших регіонів. Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач під час брифінгу.

«Якщо в західних регіонах зараз громадян набагато більше, то і (мобілізаційні, – ред.) плани у них набагато більші. Дійсно є така залежність», – заявив Горбач.

Горбач зазначив, що завдяки веденню військового обліку відповідні органи мають інформацію про кількість осіб відповідних спеціальностей, які можуть бути мобілізовані до армії. У випадку, коли у регіоні не вистачає спеціалісті конкретного напрямку, то до формування військових частин можуть залучати осіб, що стоять на військовому обліку в інших регіонах.

Є добровольці яких ще досі не мобілізували, оскільки планові мобілізаційні завдання ставляться не просто за кількістю людей, а по відповідним спеціалістам. Зазначається, що якщо регіон не комплектує частини за тими чи іншими спеціальностями, то такий доброволець буде стояти у черзі.

У ЗСУ наголосили, що військовозобов’язані чоловіки, які отримують повістки, мають з’явитися до терцентрів комплектування. Проте, отримання повістки ще не означає, що людину призивають до Збройних сил або до лав інших військових формувань. Горбач пояснив, що повістку вручають для того, щоб людина прибула до територіального центру комплектування та начальник цього центру міг уточнити військові облікові дані особи, її стан здоров’я.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада підтримала розширення переліку громадян, які не підлягають призову.

А от власникам «білих квитків» доведеться пройти повторну медкомісію.