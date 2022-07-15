Мобілізація: власникам «білих квитків» доведеться пройти повторну медкомісію

Люди з «білими квитками» зразка 2006-2015 років можуть зараз підлягати під мобілізацію

Наказ Міноборони України №342 втратив чинність, а записи до військових квитків, внесені на його підставі, відповідно більше не актуальні. У зв'язку з цим люди з «білими квитками» зразка 2006-2015 років можуть зараз підлягати під мобілізацію.

У 2015 році Міноборони видало наказ про те, що скасовуються положення про зняття з військового обліку громадян, яких військово-лікарська комісія (відповідно до наказу МОУ №342 за 2006 рік) визнала непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними під час воєнного стану.

Тепер рішення про зняття військовозобов'язаних із обліку ухвалюють на підставі Наказу МОУ 402 від 14 серпня 2008 року. Тому для визнання особи "непридатною до військової служби з винятком з військового обліку" потрібно, щоб при проходженні медичної комісії ВЛК встановила статтю із хворобою, наведеною в Наказі №402 від 14.08.2008 року.

Тобто, якщо людину зняли з військового обліку за наказом №342 від 09.06.2006 року, то її можуть мобілізувати на службу в ЗСУ під час повномасштабної російсько-української війни, і їй потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

«Білий квиток» не означає 100% звільнення від мобілізації. Існує кілька категорій непридатності, залежно від виду та ступеня захворювання людини: обмежено придатний до військової служби; непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Лише громадяни з останньою категорією непридатності можуть бути звільнені від мобілізації.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Збройних сил України мобілізовано 700 тис. осіб. А загалом діяльність сектору безпеки та оборони забезпечують понад мільйон людей у різних структурах.

Також раніше РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.

Як відомо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили до 23 серпня 2022 року.

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