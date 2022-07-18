Рада підтримала розширення переліку громадян, які не підлягають призову

Згідно з документом, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно в Україні набув набув чинності закон, який звільняє від призову частину чоловіків. Річ йде про учнів та педагогів професійно-технічних училищ.

Додамо, що 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.