Мобілізація на Закарпатті: РНБО попередила про провокацію

Закарпатські ЗМІ отримали фейковий лист від імені представників угорської нацменшини

На Закарпатті влаштували провокацію, яка має на меті погіршити відносини між Україною та Угорщиною. Зокрема, невідомі особи розіслали провокаційні листи від імені представників угорської нацменшини Закарпаття. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України (РНБО).

«На електронні адреси закарпатських ЗМІ було надіслано листи із начебто офіційною заявою Товариства угорської культури Закарпаття, у якій йшлося про те, що «уряд Угорщини вирішив надавати матеріальну допомогу примусово мобілізованим до української армії закарпатським угорцям», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовими елементами цього повідомлення стали етнічна приналежність та «примусова мобілізація».

Згодом Товариство спростувало цю заяву, зазначивши, що не поширювало інформації про надання матеріальної допомоги окремим категоріям мобілізованих громадян.

«Провокативна інформація була розіслана з електронної пошти, схожої на офіційну електронну пошту Товариства, однак зареєстрованої на іншому доменному імені», – наголосили там.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні провокації є інфотерором та спрямовані на погіршення відносин між Україною та Угорщиною для зниження оборонного потенціалу нашої країни.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до Збройних сил України мобілізовано 700 тис. осіб. А загалом діяльність сектору безпеки та оборони забезпечують понад мільйон людей у різних структурах.

Також раніше РНБО спростувала популярні міфи про військові повістки, заявивши, що отримання повістки ще не означає, що людина обов’язково буде мобілізованою. Повістка – це лише виклик до регіонального військового комісаріату.

Як відомо, воєнний стан в Україні та терміни мобілізації продовжили до 23 серпня 2022 року.



