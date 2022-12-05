ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Маріуполі: деталі

Уражено щонайменше дві систем ППО С-300

Українські захисники нанесли удар по позиціях ворога в окупованому Маріуполі. Уражено щонайменш дві системи ППО С-300. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«У ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала «бавовна», – повідомив Андрющенко.

За словами радника мера, вже є підтвердження від Маріупольського Спротиву щодо ураження щонайменш дві систем ППО С-300, двохколісних одиниць військової техніки.

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«Щодо вже не живої сили – хто взагалі її рахує», – констатував радник мера.

Раніше Андрющенко повідомив, що Маріуполь перетворився на артерію з постачання озброєння РФ .

Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.