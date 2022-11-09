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Суд виніс вирок бойовикам, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк

glavcom.ua
Суд виніс вирок бойовикам, які захоплювали Маріуполь і Сєвєродонецьк
Українські захисники взяли терористів у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщини
фото ілюстративне з відкритих джерел

Терористи з «Л/ДНР» отримали понад 10 років в’язниці – СБУ

До реальних термінів ув’язнення засуджено п’ятьох учасників терористичних організацій «Л/ДНР». Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10, повідомляє СБУ.

«Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході нашої держави», – йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що українські захисники взяли терористів у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

«За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої «4-й отдельной мотострелковой бригады лнр», що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ. Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку», – повідомляє силове відомство.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за:

  • ст. 111 (державна зрада)
  • ст. 258-3 (участь у терористичній організації)
  • ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

В СБУ також повідомили, про засудження ще одного бойовика до 10 років позбавлення волі.

«Встановлено, що він перебував у складі так званого «105-го стрелкового полка днр» 1-го армійського корпусу рф. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я. У липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Втім українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його», – вказано у повідомленні.

Суд визнав фігуранта винним за:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації)
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань)
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ оголосила полювання на суддів із російськими паспортами.

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