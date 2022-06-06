ЗСУ відбили наступ окупантів та відкинули ворога на одному із напрямків

Рашисти наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, проте зазнали поразки та відступили

Українські захисники відкинули ворога на Слов’янському напрямку

Українські захисники на Слов'янському напрямку відбили наступ російських окупантів та відкинули ворога. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в «Медіацентрі Україна – Укрінформ». «За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки», – заявив Олександр Мотузяник.

Загарбники наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, проте зазнали поразки та відступили.

Мотузяник наголосив, що українські воїни продовжують ліквідовувати загарбників та їхню техніку.

Нагадаємо, що триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Українські військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів.



