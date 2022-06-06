На Херсонщині окупанти «віджимають» АЗС

Окупанти збираються продавати на Херсонщині завезене з Криму пальне

На тимчасово захопленій російськими військами Херсонщини окупаційна влада відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні автозаправні станції, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

Раніше повідомлялося, що на захопленій окупантами території Херсонщини чиниться колосальний тиск на малий та середній бізнес. Так, орки та їхні прислужники почали «повертати в державну та комунальну власність» об'єкти нерухомості, які, на їхню думку, були незаконно приватизовані.

До слова, 5 червня у трьох різних населених пунктах Херсонщини українські захиснихи знищили три польові склади боєприпасів російських окупантів.

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